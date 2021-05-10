В Шотландии снова планируют референдум о независимости

Шотландские националисты набирают большинство мест в парламенте, свидетельствуют предварительные итоги подсчета голосов, который еще продолжается, пишет ТАСС . Согласно им, Шотландская национальная партия и «зеленые» в совокупности уже получили 65 мест из 129.

«Народ Шотландии проголосовал за то, чтобы дать партиям, выступающим за независимость, большинство в парламенте Шотландии. ШНП и шотландские «зеленые» вместе ясно заявляли, что привержены идее референдума в течение предстоящего срока действия парламента», — заявила лидер ШНП Никола Стерджен.

Она добавила, что вопрос о референдуме должен находиться «в ведении парламента Шотландии» и что «это не решение для Бориса Джонсона или политика из Вестминстера».

Напомним, в сентябре 2014 года состоялся референдум по вопросу о независимости Шотландии. Тогда 55% шотландцев проголосовали за то, чтобы Шотландия осталась в составе Великобритании.

Но недавно Стерджен заявила, что региону нужна независимость после заключения соглашения Лондона и Брюсселя об отношениях сторон по итогам Brexit, против которого проголосовали большинство шотландцев.

Недавние опросы общественного мнения показали, что сейчас большинство людей в Шотландии поддерживают независимость.