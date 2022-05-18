В Шотландии заявили о стремлении вступить в НАТО

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что Шотландия сразу после обретения независимости намерена вступить в НАТО. Об этом сообщает The Independent.

«Партия, которую я возглавляю — Шотландская национальная партия, — определила в 2012 году… что, если Шотландия станет независимой, она будет добиваться вступления в НАТО», — отметила Стерджен.

По ее словам, война РФ против Украины показала, что вступление в НАТО является абсолютно правильной позицией.

«Нет сомнения, что события последних трех месяцев укрепили мою уверенность в том, что эта позиция является абсолютно правильной и существенной. В сочетании с прочными отношениями с Соединенным Королевством членство в Европейском союзе и членство в НАТО станут краеугольными камнями политики безопасности независимой Шотландии», — подчеркнула первый министр Шотландии.