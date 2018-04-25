  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
default image
Джонсон просит парламент Британии поддержать любую сделку с ЕС

Подробнее...
default image
Депутат предлагает обложить налогами имущество банков

Подробнее...
default image
В штаб-квартире ООН начнут экономить отопление и электричество

Подробнее...
default image
"Аграрии" предлагают ввести налог для крупных торговцев

Подробнее...
default image
Лукашенко пригласил Зеленского в Беларусь

Подробнее...
default image
Президент Литвы выдвигает поправки о скорейшем повышении пенсий

Подробнее...
default image
Дорога Вильнюс-Каунас превратится в автомагистраль

Подробнее...
default image
В Эстонию прибыли шесть минных тральщиков НАТО

Подробнее...
default image
И. Удовицкий: сделка, с "Беларуськалием", увеличит транзит через Клайпеду

Подробнее...
default image
«Мы в долгу перед людьми…»

Подробнее...
default image
Дмитрий Максимачев и Оркестр

Подробнее...
default image
«Dmitry Metlitsky Оркестр & Венский шоу Балет»

Подробнее...
default image
Ванда Кравченок: «Самое главное – инвестиция в свой народ»

Подробнее...
default image
Самые нелепые законы

Подробнее...
default image
Обратились к президенту

Подробнее...
default image
Пилотный проект Вильнюса

Подробнее...
default image
Полиция вооружилась новыми радарами

Подробнее...
default image
Задержаны «медвежатники»

Подробнее...
default image
Расчет платежными картами возрастает

Подробнее...
default image
Рынок недвижимости

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

В штаб-квартире ООН начнут экономить отопление и электричество

Фото pixabay.com

ООН столкнулась с крупнейшим кризисом наличности за последние десять лет на фоне недоплат государств в бюджет организации. Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что генсек ООН Антониу Гутерреш распорядился принять чрезвычайные меры. Так, с 14 октября в штаб-квартире ограничат расход электроэнергии, сократят время работы столовых, отключат некоторые эскалаторы, будут экономить на переводах и мерах безопасности.

Как уточнила на брифинге заместитель генсека ООН по вопросам стратегии, политики и контроля в области управления Кэтрин Поллард, «ситуация является самым тяжелым кризисом наличности, с каким ООН сталкивалась за последние десять лет».Помощник генерального секретаря ООН Чандру Раманатан заявил, общая задолженность по регулярному бюджету составляет 1,385 миллиарда долларов. По его словам, не заплатили 65 стран. При этом 97% от суммы должны семь государств: США, Бразилия, Аргентина, Мексика, Иран, Израиль и Венесуэла. Раманатан подчеркнул, что только на выплаты зарплат своим сотрудникам ООН требуется 92 миллиона долларов. 

Ранее сообщалось, что в бюджет ООН внесено лишь 70% поступлений, предусмотренных в этом году.

korrespondent.net
реклама

реклама

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!