В Швеции ограничат продажу алкоголя по ночам

The Local пишет, что в Швеции с 20 ноября и до конца февраля 2021 года будет запрещено продавать алкоголь после 22:00.

Запрет касается всех заведений с лицензией на продажу спиртного — ресторанов, баров и ночных клубов. Все они, по мнению местного минздрава, являются «средой повышенного риска». Также власти Швеции намерены снизить число людей, которым разрешено собираться вместе, поскольку страна «движется к тёмным временам».

Напомним, Швеция является одной из немногих стран мира, где не объявляли карантин из-за пандемии. Власти лишь рекомендовали гражданам соблюдать санитарные нормы и придерживаться соцдистанции. Ожидалось, что отказ от локдауна позволит избежать падения экономики, но прогнозы не оправдались, и уже в конце мая министр финансов страны Магдалена Андерссон заявила, что Швеция переживает «очень глубокий экономический кризис».