В Швеции подтвердили факт диверсии на Севпотоках

Были изъяты несколько «посторонних предметов», на ряде из них найдены остатки взрывчатки, заявили в службе.

26 сентября на двух нитках «Северного потока-1» были зафиксированы утечки газа в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм. Затем утечка произошла и на одной из ниток «Северного потока-2» в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова. Сейсмологические станции в Швеции и Дании зафиксировали там же сильные подводные взрывы.

27 сентября газета Der Tagesspiegel сообщила, что газопроводы могли повредить в ходе целенаправленной атаки либо со стороны Украины, либо со стороны России; для нападения могли использовать водолазов или подводную лодку. Минэнерго Норвегии, а также полиция Дании рассказали, что после утечки зафиксировали присутствие неопознанных дронов в Северном море.

12 октября Владимир Путин заявил, что главным бенефициаром диверсии на «Северном потоке» являются США, так как теперь могут продавать Европе энергоносители по завышенным ценам.