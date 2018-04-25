В Швеции появилась «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

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Люди со всего мира проявили интерес к вакансии в Швеции, на которой не требуется работать. Сотруднику будут платить до конца его жизни, пишет ТАСС. По данным Шведского радио, около 125 кандидатов на эту должность, в том числе из США, Тайваня и Филиппин, уже прислали свои заявки.

Как утверждают авторы проекта, названного «Вечная должность», художники Симон Голдин и Якоб Сеннебю, они будут платить фиксированную зарплату в размере 2300 долларов человеку, который будет обязан ездить на станцию Korsvägen (Перекресток), возводимую в городе Гётеборг, чтобы включать свет в начале рабочего дня и выключать его в конце. Делать это необходимо будет в строго установленное время. В оставшееся время работник абсолютно свободен.

Более того, работник сможет уволиться когда угодно, но если захочет, то может остаться на этой должности до конца своих дней. Как отмечают авторы арт-эксперимента, платить зарплату они готовы в течение 120 лет. Деньги на этот проект направили Шведский художественный совет и Управление транспортом, которые специально сформировали фонд, куда уже поступило 650 тысяч долларов.

Художники считают, что эту работу должен получить человек, который либо живет в Гётеборге, либо готов сюда переехать: ведь, согласно инструкции, ему будет нужно постоянно отмечаться на станции.

«Для соискателей из не входящих в Шенгенскую зону стран поднимется вопрос трудовой миграции. Со стороны фонда мы сделаем все что в наших силах, чтобы поддержать выбранную кандидатуру», — подчеркнули Симон Голдин и Якоб Сеннебю в интервью Шведскому радио. Желающие получить эту должность пока могут подумать, так как станцию Korsvägen достроят только в 2026 году.

По словам авторов, этот арт-эксперимент должен привлечь внимание к растущему в обществе неравенству. Идея произведения основывается на тезисе экономиста Тома Пикетти о том, что инвестированный капитал сейчас растет быстрее, чем зарплата сотрудников.