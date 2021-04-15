В Швеции приостановили вакцинацию препаратом Johnson & Johnson

Управление здравоохранения Швеции приостанавливает вакцинацию препаратом Janssen компании Johnson & Johnson против коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

«Американский производитель приостановил поставки вакцины Janssen в Европу. На сегодняшний день в Швецию доставлена 31 тыс. доз, но ни одна из них не распределяется для вакцинации. Шведское управление здравоохранения в настоящее время ожидает результатов текущего расследования Европейского агентства лекарственных средств в отношении безопасности препарата. До тех пор не рекомендуется использовать дозы вакцины», — отмечено в сообщении.

На данный момент управление также изучает вопрос о том, следует ли установить рекомендации по возрасту для препарата британско-шведской компании AstraZeneca. В настоящее время прививки этой вакциной делают людям старше 65 лет.

Компания Johnson & Johnson приостановила поставки вакцины в связи с выявлением побочных эффектов после вакцинации. Ранее СМИ сообщали о случаях образования «необычных тромбов» после прививок этим препаратом.