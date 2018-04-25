В Швеции рекордная смертность с 1993 года

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В апреле в Швеции зафиксировали рекорд смертности за почти 30 лет. Об этом сообщает The New York Times.

Нацинститут статистических данных сообщает, что в апреле в стране скончалось больше людей, чем в какой-либо другой месяц с 1993 года.

За месяц умерли 10,4 тысячи человек, тогда как в декабре 1993 года скончалось 11 тысяч человек. Тогда высокую смертность связывали с эпидемией сезонного гриппа.

«Число погибших в декабре 1993 года составило 11 057 против 10 458 в апреле этого года. Что касается количества погибших по отношению к численности населения, то в январе 2000 года на 100 тысяч человек умерло 110,8 человека, что выше, чем 101,1 человека в апреле этого года», — сказано в публикации.

Ранее власти Швеции объяснили, почему не вводили строгие карантинные меры. Швеция не ограничивала передвижение населения, так как нахождение взаперти негативно сказывается на здоровье.