В Швеции решили не прививать пожилых людей вакциной AstraZeneca

Nuotrauka kaunopoliklinika.lt

Швеция решила отказаться от использования COVID-вакцины англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca для людей старше 65 лет. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на шведское Агентство общественного здоровья.

Регулятор пересмотрел данные о препарате после того, как Европейское медицинское агентство дало условное разрешение на применение данной вакцины.

В итоге делать инъекции препаратом AstraZeneca будут делать гражданам Швеции младшего возраста. Представителям возрастной группы 65+ будут рекомендовать вакцины Pfizer-BioNTech или Moderna.