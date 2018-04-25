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В Швеции утверждена стратегия в области перехода на электрическую авиацию

Фото из открытых источников

Компания Swedavia, являющаяся государственным оператором шведских аэропортов, утвердила стратегию в области электрической авиации.

Как сообщает специальный корреспондент АЗЕРТАДЖ, в компании Swedavia заявили, что цель стратегии состоит в том, чтобы подготовить все десять аэропортов Швеции для работы и обслуживания самолетов с электрическими двигателями и запустить первую коммерческую электрическую авиакомпанию к 2025 году.

В качестве первого шага Swedavia начнет эксплуатацию испытательного полигона для электрических самолетов в аэропорту Оре-Эстерсунд уже этой осенью.

В компании уверены, что аэропорт Оре-Эстерсунд в центральной Швеции, недалеко от норвежской границы, является идеальной отправной точкой для стратегии электрификации, поскольку в аэропорту уже находится испытательная зона для прототипов и беспилотных летательных аппаратов. Другой конец испытательной зоны находится в аэропорту Рёрус в Норвегии.

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Испытательная зона между двумя северными аэропортами была создана в рамках проекта ЕС «Зеленая дорога», начатого в 2019 году. В планах компании также есть проект по изучению потенциала электрифицированных рейсов между Швецией и Финляндией.

В долгосрочной перспективе Swedavia планирует предоставить инфраструктуру для обслуживания электрических самолетов во всех десяти аэропортах компании по всей Швеции.

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