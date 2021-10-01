В Швеции военные компенсируют моральный ущерб свиньям

Фото pixabay.com

В Швеции на одной из ферм свиньи получили психологические травмы из-за громкого шума во время авиашоу. Теперь руководство Вооруженных сил вынуждено оплатить им лечение стресса. Об этом пишет Sveriges Radio.

Отмечается, что подготовка к авиашоу длилась около трех недель и сопровождалась грохотом самолетов и вертолетов.

В результате животные получили стресс, что привело к дополнительным расходам фермеров и ухудшению результатов для бизнеса.

Данный инцидент расследовали Вооруженные силы Швеции и признали, что именно они нанесли вред животным. Военное руководство решило выплатить фермерам более 45 тыс. крон компенсации.

“Что касается учений и летного авиашоу, то мы обычно начинаем готовиться за год. Мы обращаемся к соответствующему муниципалитету, местным жителям и местным СМИ с информацией о запланированных мероприятиях, чтобы минимизировать риск получения травм животными”, — отметила менеджер по связям Вооруженных сил Луиза Левин.