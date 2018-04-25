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В Швейцарии частично ослабили карантин

Фото pixabay.com

В Швейцарии с понедельника ослабили ограничительные меры, веденные для борьбы с распространением коронавируса, сообщает Интерфакс-Украина. 

В стране начали открываться некоторые магазины, занимающиеся продажей строительных материалов, хозяйственных и садоводческих товаров.   Также разрешили работать салонам красоты, парикмахерским, тату-салонам, ветклиникам. 

При этом магазины, салоны и клиники обязали следить за повышенными санитарными мерами, в том числе соблюдением социальной дистанцией и оплатой услуг платежными картами, а не наличными.  Сразу после открытия хозмагазинов возле их входов скопились длинные очереди. 

В Швейцарии власти решили снимать меры в три этапа. Следующий этап послабления ограничений намечен на 11 мая, тогда откроются школы, а также все остальные магазины и рынки.  С 8 июня в Швейцарии планируется возобновление занятий в университетах, а также начало работы развлекательных центров. 

В целом в Швейцарии зарегистрировано 29 тыс. случаев коронавируса, 1,6 тыс. человек умерли.

korrespondent.net

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