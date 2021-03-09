В Швейцарии намерены провести тестирование всего населения

По подсчетам правительства, такая широкая схема тестирования будет стоить в этом году более 1 миллиарда франков.

Окончательное решение относительно предложения должно быть опубликовано 12 марта, а план должен вступить в силу с 15 марта.

Также сообщается, что Швейцария постепенно выходит из локдауна. Уже открылись магазины, музеи и библиотеки, а на этой неделе восстанавливаются спортивные и культурные мероприятия для молодежи.

Школы и подъемники на зимних курортах работают, но рестораны и культурные центры остаются закрытыми.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии 16 человек умерли после COVID-прививки. Перед этим в стране после получения укола против коронавируса скончались шесть человек.

Напомним, кампания по иммунизации от COVID-19 началась в Швейцарии 23 декабря. Уже через неделю власти сообщили о первом летальном случае после прививки препаратом Pfizer/BioNTech — умер пациент дома престарелых.