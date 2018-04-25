В Швейцарии не поддержали расторжение договора с Евросоюзом

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На референдуме в Швейцарии люди проголосовали против разрыва соглашения с ЕС о свободном перемещении людей. Об этом сообщает Радио Свобода в понедельник, 28 сентября.

В частности, за расторжение соглашения проголосовали 38% избирателей, 62% высказались против.

В ЕС приветствовали результаты голосования.

Отметим, что референдум провели по предложению правой Швейцарской народной партии, которая входит в правящую коалицию. Она считает, что действующее с 1999 года соглашение лишает швейцарские власти контроля над миграцией.

По нынешним правилам граждане ЕС имеют право свободно жить и работать в Швейцарии — и наоборот. Также Швейцария в 2008 году вошла в Шенгенскую зону, предусматривающий отмену пограничного контроля со странами ЕС.

Отметим, что сейчас в стране постоянно живет более миллиона граждан стран ЕС, а в Евросоюзе живут около 450 тысяч швейцарцев.