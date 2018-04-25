В Швейцарии принят антигомофобный закон

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На референдуме в Швейцарии принят антидискриминационый закон, защищающий права сексуальных меньшинств. Теперь в стране гомофобия официально считается преступлением.

Референдумы играют особо важную роль в политической жизни Швейцарии. В среднем дающие избирателям прямое право голоса в принятии сложных политических решений референдумы проводятся в стране несколько раз в год.

В этот раз на референдуме жителям Швейцарии предстояло разрешить долгий спор о необходимости внесения в Уголовный кодекс страны поправок, защищающих права сексуальных меньшинств. Более половины участников референдума (63,1 процента) проголосовали за введение уголовной ответственности за дискриминацию людей из-за их сексуальной ориентации. Из 26 кантонов Швейцарии всего лишь в трёх большинство избирателей не поддержали нововведение.

На референдуме против законопроекта выступили в основном жители сельских районов в центральных и восточных регионах Швейцарии. Наибольшее число одобряющих закон людей зафиксировано во франко- и италоязычных регионах и городских районах.

Теперь в Швейцарии, в соответствии с принятой поправкой, запрет распространяется не только на дискриминацию по расовой принадлежности, но также на «публичные заявления или действия, которые унижают человеческое достоинство, разжигают ненависть и ставят под угрозу мирное сосуществование общества» в отношении людей с иными сексуальными предпочтениями. Нарушение закона грозит серьёзными последствиями – тюремным заключением на срок до трёх лет или штрафом.

Консервативная Швейцария, в отличие от многих западноевропейских стран, до сих пор не вводила никаких законодательных норм, ограничивающих дискриминацию в вопросе сексуальной ориентации. С 1995 года незаконными считались лишь такие виды дискриминации, как расовая, религиозная или по этнической принадлежности.

Реформа, направленная на расширение существующего закона, была одобрена парламентом Швейцарии в 2018 году. Тогда было предложено расширить антидискриминационное законодательство в целях запрета публичного унижения представителей сексуальных меньшинств, их дискриминации или разжигания вражды на почве сексуальной ориентации человека. Противники нововведения – правоконсервативная Швейцарская народная партия – выступили с критикой инициативы, отметив, что данные поправки к закону о дискриминации могут нарушить право людей на свободу мнений, а также что существующих норм законодательства достаточно для предотвращения оскорблений, клеветы и других форм насилия или жестокого обращения.

Сторонники реформы приводили в пример опыт других стран ЕС, где гомофобия уже включена в уголовные кодексы, подчёркивая, что «правовая лазейка в Швейцарии вызывает критику со стороны международных правозащитных групп».