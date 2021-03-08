В Швейцарии провели референдум о законности никаба

В свою очередь противники запрета говорят, что запрет на никаб лишит многих мусульманок права и возможности выходить из дома и участвовать в общественной жизни. Ведь запрет будет распространяться на общедоступные улицы и площади по всей Швейцарии, на общественный транспорт, рабочие офисы, рестораны, магазины и спортивные арены. Исключения для туристок-женщин, например из государств Персидского залива, не допускаются.

Наконец, парламентское большинство, отвергающее запрет, подготовило свое контрпредложение, в центре которого — запрет скрывать лицо только в случае, если представители власти хотят провести персональную идентификацию личности. Документ также предусматривает пакет мер по поощрению гендерного равенства и совершенствование процесса социальной интеграции в Швейцарии женщин-мусульманок, прежде всего из числа мигрантов.

На референдуме 53% участников голосования поддержали запрет на скрытие лица в общественных местах. Об этом свидетельствуют данные SRF в воскресенье, 7 марта.

В частности, за запрет скрывать лицо в общественных местах проголосовали 52,7% или 1 077 560 граждан, против — 47,3% или 967 840 человек. 17 кантонов из 21 поддержали такое решение.

Напомним, что в 2019 году в Нидерландах запретили ношение паранджи. В Нидерландах введен запрет на ношение элементов одежды, закрывающих лицо. В список попали паранджа, мотоциклетные шлемы и балаклавы.

Также в 2018 года в Дании вступил в силу закон о запрете ношения паранджи. Документом, помимо паранджи и никаба, запрещается ношение в общественных местах балаклав, масок, накладных бород и усов.