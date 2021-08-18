В Швейцарии установили мировой рекорд по вычислению числа Пи

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Специалисты Высшей школы прикладных наук Граубюндена установили новый рекорд по вычислению числа Пи: им удалось при помощи суперкомпьютера определить более 62,8 трлн цифр после запятой, что на 12,8 трлн больше предыдущего мирового достижения. Такую информацию сообщает ТАСС.

«В субботу в 9:30 утра наш высокопроизводительный компьютер центра данных аналитики и визуализации моделирования (DAVIS) успешно завершил расчет числа Пи в 62 831 853 071 796 цифр после запятой. Таким образом сейчас известны 12,8 трлн дополнительных цифр, и прежний рекорд в 50 трлн побит», — говорится в сообщении.

Установлены следующие десять последних цифр Пи: 7817924264.