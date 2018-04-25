В Швейцарии хотят создать «пропуска свободы»

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Власти Швейцарии планируют создать электронные «пропуска свободы» для граждан, сделавших прививку от коронавируса. С таким документом люди смогут свободно посещать все мероприятия и заведения.

Авторами инициативы является коалиционная Христианско-демократическая народная партия (CVP), которую поддержали швейцарские учёные.

Известный эпидемиолог профессор Хайнер Бухер из Базеля назвал идею введения «пропусков свободы» соблазнительной, поскольку существующая система пропуска в различные места по наличию ПЦР-теста несовершенна — иногда тестирование даёт ложноотрицательный результат.