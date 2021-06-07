В Швенченском районе Литвы задержаны 9 нелегальных мигрантов

Литовские пограничники в воскресенье в Швенченском районе Литвы вновь задержали группу из девяти нелегальных мигрантов, пересекших границу с Беларусью.
Как сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ), задержанные предоставили паспорта граждан Ирака, у них не было Шенгенских виз. Задержанные попросили убежища в Литве, их разместили на пограничных заставах до выполнения теста на COVID-19.
После получения результатов теста на коронавирус будут осуществляться прочие процедуры.
В воскресенье также были задержаны в этом же районе и трое граждан Афганистана, пересекшие границу с Беларусью.
Поскольку в последнее время увеличилось число нелегальных мигрантов на границе с Беларусью, пограничникам помогают сотрудники Службы общественной безопасности и Союза стрелков.
В этом году в Литву с белорусской стороны попытались попасть более 280 незаконных мигрантов, в основном граждане Ирака. Это число почти в три раза больше, чем за весь 2020-ый год.