В Швенченском районе Литвы задержаны 9 нелегальных мигрантов

После получения результатов теста на коронавирус будут осуществляться прочие процедуры.

В воскресенье также были задержаны в этом же районе и трое граждан Афганистана, пересекшие границу с Беларусью.

Поскольку в последнее время увеличилось число нелегальных мигрантов на границе с Беларусью, пограничникам помогают сотрудники Службы общественной безопасности и Союза стрелков.

В этом году в Литву с белорусской стороны попытались попасть более 280 незаконных мигрантов, в основном граждане Ирака. Это число почти в три раза больше, чем за весь 2020-ый год.