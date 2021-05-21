В Шяуляй встретятся министры обороны стран Балтии

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В пятницу на базе военно-воздушных сил Литвы в Шяуляй состоится встреча министров обороны Балтийских стран.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас вместе с министром обороны Латвии Артисом Пабриксом и министром обороны Эстонии Калле Лаанетом обсудит вопросы региональной безопасности и сотрудничества в формах Евросоюза и НАТО, сообщило литовское оборонное ведомство.

Министры подпишут коммюнике, в котором закрепят сферы более тесного сотрудничества стран.

В этом году Литва председательствует в формате трехстороннего оборонного сотрудничества.

В последнее время Балтийские страны более активно сотрудничают в сфере подготовке офицеров в Балтийском оборонном колледже в Тарту, в сферах военно-воздушного патрулирования, военно-морских силы, совместных учений.

Также осуществляет синхронизация планирования мощностей, координируются совместные закупки, проводятся совместные учения, семинары, идет сотрудничество отдельных видов вооруженных сил. Еще один приоритет сотрудничества Балтийских стран – реализация процедур упрощенного прибытия и передвижения союзников в странах Балтии.