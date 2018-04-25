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TOP,Выборы,Новости,Политика

В. Синкявичюс, агитирующий на выборах в сейм за Л. Савицкаса, получил согласие главы ЕК

Nuotrauka Virginijus Sinkevičius/ twitter.com

Еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс, агитирующий на предстоящих парламентских выборах в Литве за кандидата Литовского союза «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ) Лукаса Савицкаса, утверждает, что получил на это согласие председателя ЕК. 

Рекламные стенды с В. Синкявичюсом и Л. Савицкасом, на которых написано «Лучший кандидат для Шешкине!» (микрорайон Вильнюса), можно увидеть в литовской столице.  

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

«Да, у меня есть согласие», – сказал BNS В. Синкявичюс.

Кодекс поведения членов Еврокомиссии предусматривает, что еврокомиссары могут участвовать в национальной политике как члены партий или как иные социальные партнеры, включая и национальные предвыборные кампании, если это не мешает их возможностям занимать должность в ЕК и если об этом информирован глава комиссии.

Обязанность временно отстраниться предусмотрена лишь в случае, если еврокомиссар сам непосредственно участвует в выборах или принимает активную роль в избирательной кампании. 

Во всех прочих случаях, если не ведется политическая кампания, предусматривается, что члены ЕК обязаны воздержаться от публичных политических заявлений. 

Пресс-секретарь В. Синкявичюса Эгидиюс Юргелёнис сообщил BNS, что согласие председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен на участие в национальной избирательной кампании было получено в начале сентября. Он также добавил, что комиссар не планирует участвовать в дебатах или в предвыборных передачах. 

Nuotrauka Virginijus Sinkevičius/ twitter.com

Представительство ЕК подтвердило правдивость этой информации. 

Ради должности в ЕК В. Синкявичюс приостановил членство в ЛСКЗ, ранее он возглавлял Вильнюсское отделение партии. 

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