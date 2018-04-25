Еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс заявил, что самыми эффективными санкциями в отношении Беларуси за фальсификацию выборов и насилие против протестующих будут индивидуальные, однако планируется обсудить «разные варианты».
Он добавил, что в ЕС сейчас говорят о жестких санкциях в отношении Беларуси.
«Мы уже видим такие предложения, что, скорее всего, нужно будет дать очень жесткий ответ на действия Беларуси после выборов», — отметил он.
В. Синкявичюс также сказал, что одной из целей ЕС в настоящее время должно быть укрепление гражданского общества.
Власти Беларуси в понедельник объявили, что действующий президент Александр Лукашенко на выборах собрал 80 проц. голосов и одержал победу. Вскоре в Беларуси начались массовые протесты. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская во вторник прибыла в Литву.
“В. Синкявичюс: наиболее эффективными будут индивидуальные санкции в отношении Беларуси”
Слушаешь всех демократов и демократический Евросоюз и что? Если они все за демократические ценности зачем же тогда насильно вмешиваться в жизнь других государств.»Демократическим путём» разбомбили прекрасную Югославию, демократическим путём разворошили Ближний Восток, разожгли там военные конфликты, сделали миллионы людей несчастными, сколько детей оставили сиротами и все мало , надо продолжать сеять хаос. Мировое правительство развлекается, пользуясь безмозглостью правительств стран Европы, и как только почувствуют сопротивление, где люди хотят жить по хрестьянским и человеческим законам- сразу начинают устраивать майданы. Мне стыдно что из за политиков моей страны мы тоже втянуты в это безумие. Что ж наступит судный день.