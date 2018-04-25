В. Синкявичюс: наиболее эффективными будут индивидуальные санкции в отношении Беларуси

Еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс заявил, что самыми эффективными санкциями в отношении Беларуси за фальсификацию выборов и насилие против протестующих будут индивидуальные, однако планируется обсудить «разные варианты».

Он добавил, что в ЕС сейчас говорят о жестких санкциях в отношении Беларуси.

«Мы уже видим такие предложения, что, скорее всего, нужно будет дать очень жесткий ответ на действия Беларуси после выборов», — отметил он.

В. Синкявичюс также сказал, что одной из целей ЕС в настоящее время должно быть укрепление гражданского общества.

Власти Беларуси в понедельник объявили, что действующий президент Александр Лукашенко на выборах собрал 80 проц. голосов и одержал победу. Вскоре в Беларуси начались массовые протесты. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская во вторник прибыла в Литву.