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В. Синкявичюс: наиболее эффективными будут индивидуальные санкции в отношении Беларуси

Скриншот European Parliament/ twitter.com

Еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс заявил, что самыми эффективными санкциями в отношении Беларуси за фальсификацию выборов и насилие против протестующих будут индивидуальные, однако планируется обсудить «разные варианты». 

Он добавил, что в ЕС сейчас говорят о жестких санкциях в отношении Беларуси.

«Мы уже видим такие предложения, что, скорее всего, нужно будет дать очень жесткий ответ на действия Беларуси после выборов», — отметил он.

В. Синкявичюс также сказал, что одной из целей ЕС в настоящее время должно быть укрепление гражданского общества.

Власти Беларуси в понедельник объявили, что действующий президент Александр Лукашенко на выборах собрал 80 проц. голосов и одержал победу. Вскоре в Беларуси начались массовые протесты. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская во вторник прибыла в Литву.

В. Синкявичюс: наиболее эффективными будут индивидуальные санкции в отношении Беларуси

  1. Algis :

    Слушаешь всех демократов и демократический Евросоюз и что? Если они все за демократические ценности зачем же тогда насильно вмешиваться в жизнь других государств.»Демократическим путём» разбомбили прекрасную Югославию, демократическим путём разворошили Ближний Восток, разожгли там военные конфликты, сделали миллионы людей несчастными, сколько детей оставили сиротами и все мало , надо продолжать сеять хаос. Мировое правительство развлекается, пользуясь безмозглостью правительств стран Европы, и как только почувствуют сопротивление, где люди хотят жить по хрестьянским и человеческим законам- сразу начинают устраивать майданы. Мне стыдно что из за политиков моей страны мы тоже втянуты в это безумие. Что ж наступит судный день.

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