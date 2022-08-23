В. Синкявичюс: визовые ограничения вынудят россиян интересоваться войной в Украине

Он отметил, что об отмене туристических виз для русских шла речь и на встрече с президентом.

«Мы обсудили, какая ситуация и какие настроения. Мы говорили, что нужна единая позиция тех стран, которые уже приняли решение, по поводу формата этого запрета, так как сегодня много разных теорий: от полного запрета до туристических виз, здесь нужно согласие», — полагает Синкявичюс.

После вторжения кремлевских сил в Украину, Литва была одной из первых стран ЕС, ограничивших выдачу гражданам России выдачу шенгенских и национальных виз. Похожие решения приняли Латвия и Эстония.

Таллинн пошел еще дальше: в страну не будут впускать российских туристов, имеющих выданные Эстонией шенгенские визы.

Чехия также заявила, что запрет на выдачу виз российским гражданам может быть включен в санкционный пакет в отношении Москвы.

Однако с таким решением не согласился Берлин. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что инвазия в Украину «не является войной народа России, это — война Путина».

На встрече также обсуждались предложения Еврокомиссии по экономии энергоресурсов, цены и увеличение энергомощности, помощь Украине.

Говоря о визах, Синкявичюс заявил, что «нет ничего невозможного», но нужно много работы и переговоров для выработки общей позиции, а сейчас дискуссия об этом только начинается.

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