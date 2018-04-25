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В.Синкявичюс выступил с докладом в Европарламенте

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В.Синкявичюс выступил с докладом в Европарламенте

Скриншот European Parliament/ twitter.com

Представитель Литвы Виргиниюс Синкявичюс, претендующий стать самым молодым еврокомиссаром в истории, заявил, что протесты против климатических изменений свидетельствуют о том, что молодежь готова взять на себя ответственность. 

На слушаниях в Европарламенте В. Синкявичюс сказал, что для него было бы «большой честью стать первым назначенным еврокомиссаром, рожденным после падения Берлинской стены». 

«Это демонстрирует доверие моему поколению – поколению, в ДНК которого заложена европейская идея. Для меня Европа означает свободу, смелость и возможности», – заявил в Брюсселе В. Синкявичюс.

«Одновременно это означает и принятие ответственности. Новейшая война климатических протестов свидетельствует о том, что поколение Y и поколение Z готовы взять на себя ответственность», – sсказал В. Синкявичюс, начавший свою презентацию на английском языке.

В последние месяцы по всему миру прокатились демонстрации молодежи, которая призывает политиков и бизнес предпринимать более решительные меры для предотвращения климатических изменений.  

Их вдохновила шестнадцатилетняя шведка Грета Тунберг.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предлагает назначить 28-летнего литовского министра экономики В. Синкявичюса еврокомиссаром по вопросам окружающей среды, однако для этого необходимо одобрение европарламентариев. 

В четверг после обеда в Брюсселе проходили слушания, которые продлились около трех часов. Во время слушаний евродепутаты задавали вопросы, связанные с предлагаемой В. Синкявичюсу сферой — окружающей средой и водными ресурсами. 

Слушания проводит Комитет по окружающей среды, здравоохранению и безопасности пищевых продуктов, а также Комитет по рыбоводству. 

После завершения слушаний, состоялось оценочное заседание. 

Европарламент проголосует по кандидатам в комиссары 23 октября в Страсбурге. 

В случае утверждения, 28-летний В. Синкявичюс станет самым молодым еврокомиссаром в истории ЕС. 

BNS

Справка ЛК

Прежде чем Европейский парламент сможет проголосовать за кандидатов, новая Европейская комиссия, возглавляемая Урсулой фон дер Лейен, должна оценить пригодность всех назначенных комиссаров.

В четверг на слушаниях выступили Паоло Джентилони (Италия), Кадри Симсон (Эстония), Виргиниюс Синкявичюс (Литва), Йоханнес Хан (Австрия), Маргаритис Скинас (Греция) и Дубравка Шуйца (Хорватия).

Фото European Parliament/ twitter.com

Каждый кандидат в комиссары выступал на трехчасовом слушании в прямом эфире. Слушания проходят с понедельника 30 сентября по вторник 8 октября.

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