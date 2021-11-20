В. Синкявичюс: запрет импорта товаров из-за вырубки лесов не должен поднять цены на них

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Европейская комиссия (ЕК) предлагает запретить импорт некоторых товаров в Сообщество, если при их выращивании или производстве уничтожались леса.

По словам еврокомиссара Виргиниюса Синкявичюса, если продукты говядины, сои, пальмового масла, кофе, какао, товары из кожи и древесины будет запрещено импортировать в Европейский союз (ЕС), то они не должны подорожать, кроме того, многие предприятия рады такой инициативе.

«Сейчас мы стараемся защитить леса в ЕС, но другой рукой способствуем их уничтожению, как одна из крупнейших экономик мира и один из крупнейших потребителей в других регионах. В этом случае мы обеспечиваем, что защищаем леса и в других регионах земли и не способствуем их уничтожению», – сказал BNS ответственный за окружающую среду, океаны и рыболовство член ЕК В. Синкявичюс.

По его словам, после принятия такой инициативы поставщики должны будут предоставлять данные ведомствам о том, что продукты были получены без вырубки лесов и изменения назначения земли.

В. Синкявичюс говорит, что цены на продукты и расходы предприятий в этой связи вырасти не должны.

«Оценка воздействия не идентифицировала, что цены должны повыситься, так как уже сейчас ведутся те или иные проверки, и мы приспособили систему так, что страны будут распределены на группы высокого, среднего и низкого риска. Для стран низкого и среднего риска проверка будет легче, а группе высокого риска придется предоставить дополнительные доказательства, они будут цифровизованы. Мы не видим, что расходы предприятий будут особенно высоки, но мы видим, что польза будет намного больше, чем вероятные затраты на то, чтобы предприятия приспособились», – объяснил В. Синкявичюс.

Предложение ЕК должны будут утвердить Европейский парламент и Европейский совет. По словам В. Синкявичюса, когда закон вступит в силу, будет предусмотрен годичный переходный период, чтобы предприятия могли подготовиться. Однако продукция будет проверяться задним числом – с 31 декабря 2020 года.