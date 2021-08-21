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В следовавшем в Италию грузовике найден груз контрафактных сигарет стоимостью 2 млн евро

Фото www.pixabay.com

Таможенные криминалисты обнаружили в следовавшем в Италию грузовом автомобиле груз белорусских контрафактных сигарет стоимостью более 2 млн евро. 

Более полумиллиона пачек сигарет были спрятаны за плетеными корзинками, сообщила Криминальная служба таможни. 

В ночь с субботы на воскресенье на пограничном посту Райгардас водитель следовавшего из Беларуси грузового автомобиля MAN декларировал сотрудникам таможни, что везет транзитом через Литву в Италию груз плетеных корзинок (13 тысяч 422 единицы). 

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Однако после проверки машины рентгеновским аппаратом оказалось, что корзинок всего несколько деревянных поддонов, которые были сгружены в задней части полуприцепа. 

Остальная часть полуприцепа была заполнена коробками с белорусскими сигаретами NZ Gold. По предварительным данным, в грузовике было примерно 1266 коробок (более 633 тыс. пачек сигарет). 

 Их стоимость с учетом подлежащих уплате налогов – примерно 2,23 млн евро. 

В этом году на литовской таможне в ходе досудебных расследований уже задержано около 12 млн пачек сигарет, их стоимость составляет примерно 42 млн евро.

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