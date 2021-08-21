В следовавшем в Италию грузовике найден груз контрафактных сигарет стоимостью 2 млн евро

Таможенные криминалисты обнаружили в следовавшем в Италию грузовом автомобиле груз белорусских контрафактных сигарет стоимостью более 2 млн евро.
Более полумиллиона пачек сигарет были спрятаны за плетеными корзинками, сообщила Криминальная служба таможни.
В ночь с субботы на воскресенье на пограничном посту Райгардас водитель следовавшего из Беларуси грузового автомобиля MAN декларировал сотрудникам таможни, что везет транзитом через Литву в Италию груз плетеных корзинок (13 тысяч 422 единицы).
Однако после проверки машины рентгеновским аппаратом оказалось, что корзинок всего несколько деревянных поддонов, которые были сгружены в задней части полуприцепа.
Остальная часть полуприцепа была заполнена коробками с белорусскими сигаретами NZ Gold. По предварительным данным, в грузовике было примерно 1266 коробок (более 633 тыс. пачек сигарет).
Их стоимость с учетом подлежащих уплате налогов – примерно 2,23 млн евро.
В этом году на литовской таможне в ходе досудебных расследований уже задержано около 12 млн пачек сигарет, их стоимость составляет примерно 42 млн евро.