В следовавшем в Италию грузовике найден груз контрафактных сигарет стоимостью 2 млн евро

Однако после проверки машины рентгеновским аппаратом оказалось, что корзинок всего несколько деревянных поддонов, которые были сгружены в задней части полуприцепа.

Остальная часть полуприцепа была заполнена коробками с белорусскими сигаретами NZ Gold. По предварительным данным, в грузовике было примерно 1266 коробок (более 633 тыс. пачек сигарет).

Их стоимость с учетом подлежащих уплате налогов – примерно 2,23 млн евро.

В этом году на литовской таможне в ходе досудебных расследований уже задержано около 12 млн пачек сигарет, их стоимость составляет примерно 42 млн евро.