В следующем году – 70 мероприятий, посвященных истории евреев и Виленского Гаона

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

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В среду литовское правительство подтвердило план мероприятий, посвященных истории евреев Литвы и Виленского Гаона, в который входит почти 70 различных проектов.

Заместитель правительственного канцлера Дейвидас Матулёнис на заседании Кабмина сообщил, что планирующиеся инициативы позволят обратить внимание на «богатую историю нашей Литвы, которая неотделима от истории литовских евреев».

«В программе большое внимание будет уделено увековечению исторической памяти», – добавил вице-канцлер.

Мероприятия начнутся в начале следующего года циклом литературы литваков на Вильнюсской книжной ярмарке, проектом, приуроченным к 120-ой годовщине со дня рождения японского дипломата Тиуинэ Сугихары в Вильнюсе и Каунасе, в столице планируется провести выставку работ художника-модерниста XX века Лазаря Сегала, который родился в Вильнюсе.

Кроме прочего, будет открыта выставка, посвященная влиянию Виленского Гаона – Элияху бен Шломо Залмана на культуру евреев Литвы.

Мероприятия состоятся и в Нью-Йорке, а во Франкфурте планируется выставка, посвященная вильнюсскому архиву Исследовательский институт идиша (YIVO, США). Намечаются и передвижные, виртуальные выставки о еврейских бойцах-добровольцах, которые участвовали в боях за свободу Литвы.

Библиотеки литовских гимназий должны получить книги Ицхока Рудашевского «Дневник вильнюсского гетто».

Планируются и концерты, посвященные композитору Анатолию Шендеровичу, музыкантам Яше Хейфетцу, Иосефу Ахрону, Джорджу Грешвину.

Планируется создать музыкальный путеводитель по Каунасу, в него будут включены семь музыкальных маршрутов по еврейским местами в Каунасе, подготовить маршрут, посвященный историческому и культурному наследию Великого Княжества Литовского, организовать моторалли для знакомства с этим наследием.

Также планируется организовать выставки известных художников: Бориса Шаца (работы и документы), картины «Белое распятие» Марка Шагала (у которого корни литваков), провести выставку Самуэля Бака в Национальной художественной галерее.

Кроме мероприятий, планируется установление новых и приведение в порядок старых мемориалов. Основная часть работ была запланирована ранее.

В 2020 году планируется провести Всемирный съезд литваков, доставить из Нью-Йорка в Литву историческую летопись вильнюсских евреев.

Живший в 18-ом веке Элияху бен Шломо Залман, известный как Дер вилнер гоэн — Виленский Гаон, является одним из выдающихся авторитетов ортодоксального еврейства и комментаторов Талмуда.

Он утверждал, что желая понять иудаизм, необходимо разбираться в математики, астрономии, географии, зоологии, ботанике, языкознании, написал десятки трактатов и стал основоположником современного иудаизма.

Первые евреи в Вильнюсе поселились еще в XVI веке. До Холокоста литваки, которые говорили преимущественно на идише и отличались строгими религиозными правилами, составляли около 10% мирового еврейства. Вильнюс из-за своего значения для евреев называли «Северным Иерусалимом».

До Второй мировой войны в Литве проживало более 200 тыс. евреев, но более 90% литовской общины было уничтожено во время нацистской оккупации. Сейчас в Литве проживают около 3 тыс. евреев.