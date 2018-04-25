В Словакии самая низкая смертность от коронавируса в Европе

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В Словакии смертность от COVID-19 самая низкая в Европе. Об этом сообщает Bloomberg.

Держать эпидемию под контролем Словакии помогло введение жестких мер при первых случаях коронавируса в стране, а также отслеживание контактов больных.

Например, Словакия закрыла школы, магазины и границы раньше, чем любая другая страна после Италии. Политики и телеведущие начали носить маски еще до того, как правительство сделало их обязательными.

«Скорость важна. Было бы идеально сдерживать эпидемию на той стадии, когда вы можете отслеживать контакты каждого нового случая. Оглядываясь назад, Словакия поступила правильно», — заявила заведующая кафедрой эпидемиологии в Медицинском университете в Вене Ева Шернхаммер.

В свою очередь глава Братиславского района Юрай Дроба приказал закрыть школы через два дня после выявления первого случая в стране. Также в начале эпидемии главный санинспектор Ян Микас приказал полиции остановить колонну лыжников, которые возвращались из Австрии, и поместить их на контролируемую обсервацию. Тогда около 60 спортсменов оказались инфицированы.

Теперь в Словакии самый низкий показатель смертности от коронавируса в Европе – 3,3 смертей на миллион населения, тогда как в Польше этот показатель — 14,1, а в Испании — 496,2.

«Если эта тенденция сохранится, мы сможем сказать, что справились с ситуацией как одни из лучших. Среди большинства населения вирус не распространяется», — резюмировал глава правительственного Института политики здравоохранения Мартин Сматана.

Напомним, что Словакия закрыла границы из-за коронавируса еще 13 марта. Словакия приостановила пассажирское железнодорожное и автобусное сообщение из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Уже 21 апреля появились сообщения, что Словакия начала ослаблять карантин. Словакия открыла магазины площадью меньше 300 кв. м, а также рестораны и пабы.