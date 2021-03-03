В Словакии ввели комендантский час, а маски заменили респираторами

Также с 8 марта в Словакии вводится обязательное ношение респираторов вместо масок в магазинах и транспорте, а с 15 марта — во всех общественных помещениях. Медицинские маски смогут продолжить носить только дети.

Если эти ограничения не приведут к улучшению эпидситуации, власти могут объявить в стране полный локдаун.