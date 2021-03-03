В Словакии ввели комендантский час, а маски заменили респираторами

ТАСС пишет, что власти Словакии обязали жителей носить в общественных помещениях респираторы с повышенной степенью защиты, ужесточили карантин и ввели комендантский час.
Так, комендантский час с 20:00 до 01:00 вступает в действие с 3 марта. При этом в дневное время (с 05:00 до 20:00) гражданам будет запрещено покидать дома без крайней необходимости. Можно будет выходить только для работы, к врачу, за продуктами, в аптеку. Выход из дома следует обосновать подтверждающим документом, например, справкой с работы.
Также с 8 марта в Словакии вводится обязательное ношение респираторов вместо масок в магазинах и транспорте, а с 15 марта — во всех общественных помещениях. Медицинские маски смогут продолжить носить только дети.
Если эти ограничения не приведут к улучшению эпидситуации, власти могут объявить в стране полный локдаун.
Всего с начала пандемии в Словакии было выявлено 308 083 инфицированных, погибли 7 189 пациентов.tourister.ru