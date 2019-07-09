В Словении появилась деревянная статуя Мелании Трамп

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В словенском городке Севница возвели деревянную статую, изображающую первую леди США Меланию Трамп «в наивной манере», сообщает Радио и телевидение Словении.

Скульптуру создал американский художник Брэд Дауни. Статуя изображает Меланию в полный рост в голубом платье и сапогах того же цвета в виде древнеславянской фигуры.

Sculpture of Melania Trump in her Slovenian hometown. The life-sized statue depicts Trump in the blue outfit she wore to her husband's presidential inauguration in 2017 and shows her raising her left hand in a waving gesture. pic.twitter.com/myKRTh3FMK — Jerry Saltz (@jerrysaltz) July 6, 2019

Как известно, Меланья Трамп родилась в 1970 году в городе Ново-Место в Словении. Детство она провела в небольшом городке Севница. Позже она переехала в США, где и познакомилась со своим нынешним супругом Дональдом Трампом.

Меланья является третьей супругой президента, пара воспитывает сына Бэррона Уильма 2006 года рождения.