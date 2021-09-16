В Словении с 15 сентября действуют новые ограничительные меры для борьбы с ковидом

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Новые ограничительные меры, введенные в рамках борьбы с пандемией коронавируса, вступили в силу с 15 сентября на территории Словении. Об этом в понедельник сообщает радио и телевидение страны со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Словении Франца Виндишара, передаеи ТАСС.

Отмечается, что со среды для посещения практически любых мест на территории страны гражданам необходимо иметь отрицательный результат теста на коронавирус, либо быть привитыми от коронавируса, либо с момента выздоровления должно пройти не более шести месяцев. На рынки, в торговые центры, книжные магазины, на автомобильные заправочные станции и другие объекты сферы услуг будут допущены только те, кто соответствует обозначенным условиям.

То же относится и к сфере здравоохранения. В случае необходимости оказания срочной медицинской помощи, а также для лиц, сопровождающих детей младше 15 лет, будут делаться исключения. Также новые правила не будут распространяться на детей младше 12 лет.