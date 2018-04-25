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В случае победы А.Дуды отношения Польши с ЕС останутся натянутыми

Фото пресс-службы Канцелярии Президента Республики Польша

Если президент Польши Анджей Дуда будет избран на второй срок полномочий, то отношения Польши и Евросоюза (ЕС) останутся напряженными, считает экономист Нериюс Нумавичюс. 

По его словам, в отношениях Литвы и Польши ничего нового ожидать не стоит. 

«Результат этих выборов больше повлияет не на литовско-польские отношения, а на отношения Польши с ЕС, поскольку в случае победы оппонента А. Дуды Рафала Тшасковского можно было бы надеяться на более слаженное сотрудничество с ведомствами ЕС. Не секрет, что в последнее пятилетия отношения Польши и ЕС были очень напряженными, были разногласия по многим аспекта, были начаты различные расследования о верховенстве права, о свободе СМИ в Польше, поэтому вероятно, что на этом фронте ничего значительно не изменится», – сказал BNS экономист банка Swedbank. 

«Сохраняется не очень хороший status quo, и далее, вероятно, мы будем видеть, что соглашения и проекты ЕС будут реализовываться с трудом, переговорные процессы могут быть сложнее», – добавил он. 

Опубликованные в понедельник предварительные результаты демонстрируют, что на президентских выборах нынешний президент консервативных взглядов Анджей Дуда  с небольшим перевесом победил мэра Варшавы либеральных взглядов Рафала Тшасковского. 

По предварительным данным Государственной избирательной комиссии из 99,7% участков, во втором туре президентских выборов А. Дуда набрал 51,21% голосов избирателей, а Р. Тшасковский – 48,79% голосов. 

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