В случае расторжения договора с «Беларуськалием» Литве грозят иски — М. Скуодис

«Министр не может обязать Lietuvos gelezinkeliai расторгнуть договор. Могу сказать, но правление железной дороги берет на себя ответственность практически личным имуществом за последствия решений, финансовые последствия, возможный ущерб, судебные иски», – сказал Скуодис.

Глава Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка заявил в четверг, что литовской компании, возможно, придется заплатить сотни миллионов евро штрафов после расторжения соглашения с «Беларуськалием».

«Нарушение соглашения грозит значительными потерями (…) Они могут достигнуть сотен миллионов евро», — заявил Бартушка, выступая перед членами Либеральной фракции Сейма в четверг.

Он подчеркнул, что договор может быть расторгнут в одностороннем порядке только в случае принятия такого решения государственными органами.

«Нам нужно правовое решение от государственных органов, чтобы мы могли приостановить действие соглашения с «Беларуськалием». Этот вопрос — в руках государства», – сказал он.

Бартушка подтвердил, что санкции США в отношении «Беларуськалия» не являются законным основанием для прекращения или иной остановки операций литовскими железными дорогами.

Скуодис заявил в четверг, что государство может предпринять шаги для минимизации финансовых последствий. Кроме того, по его словам, в четверг его запрос об оценке соглашения между Lietuvos gelezinkeliai и «Беларуськалием» будет рассмотрен правительственной комиссией по проверке сделок стратегических компаний.

По его словам, если комиссия решит, что соглашение представляет угрозу национальной безопасности страны, оно будет расторгнуто.