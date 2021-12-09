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В случае расторжения договора с «Беларуськалием» Литве грозят иски — М. Скуодис

Фото BNS/ Julius Kalinskas

Министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис заявил, что Литва столкнется с серьезными судебными исками после расторжения договора с белорусским производителем удобрений «Беларуськалий». Министр признает, что в Литве нет практики применения таких санкций, когда расторжение крупных контрактов может иметь серьезные последствия для государства. 

 «В Литве нет практики реализации такого рода санкций, особенно в отношении договоров такого масштаба с такими последствиями. Я имею в виду возможные судебные процессы, их размер, и поэтому мы не можем позволить себе принимать быстрые, безрассудные и импульсивные решения на данном этапе. Но факт, что они (иски — BNS) будут», — заявил в четверг радиостанции LRT Скуодис. 

По словам министра, после того, как юристы изучили договор с «Беларуськалием» и предусмотренные в нем обязательства, стало ясно, что ответственность за его прекращение и возможные финансовые последствия лежит на правлении литовской железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai, находящейся в госуправлении.

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«Министр не может обязать Lietuvos gelezinkeliai расторгнуть договор. Могу сказать, но правление железной дороги берет на себя ответственность практически личным имуществом за последствия решений, финансовые последствия, возможный ущерб, судебные иски», – сказал Скуодис.  

Глава Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка заявил в четверг, что литовской компании, возможно, придется заплатить сотни миллионов евро штрафов после расторжения соглашения с «Беларуськалием».  

«Нарушение соглашения грозит значительными потерями (…) Они могут достигнуть сотен миллионов евро», — заявил Бартушка, выступая перед членами Либеральной фракции Сейма в четверг.      

Он подчеркнул, что договор может быть расторгнут в одностороннем порядке только в случае принятия такого решения государственными органами. 

«Нам нужно правовое решение от государственных органов, чтобы мы могли приостановить действие соглашения с «Беларуськалием». Этот вопрос — в руках государства», – сказал он. 

Бартушка подтвердил, что санкции США в отношении «Беларуськалия» не являются законным основанием для прекращения или иной остановки операций литовскими железными дорогами. 

Скуодис заявил в четверг, что государство может предпринять шаги для минимизации финансовых последствий. Кроме того, по его словам, в четверг его запрос об оценке соглашения между Lietuvos gelezinkeliai и «Беларуськалием» будет рассмотрен правительственной комиссией по проверке сделок стратегических компаний. 

По его словам, если комиссия решит, что соглашение представляет угрозу национальной безопасности страны, оно будет расторгнуто. 

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