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В случае жёсткого BREXIT полки ирландских магазинов опустеют за два дня

Фото russianireland.com

Ассоциация перевозчиков Ирландии, считает, что в связи с нерегулируемой процедурой выхода Британии из ЕС в Ирландии могут возникнуть перебои с поставкой продуктов питания, пишет Independent.

Ирландские супермаркеты не располагают собственной складской и логистической базой, большинство продуктов поступают с хранилищ на территории Великобритании – заявляет Генеральный менеджер Ассоциации Эйдан Флинн.

Сейчас, большинство магазинов заказывают товары в Соединенном Королевстве, и они в течение 24 часов поступают по морю на территорию Ирландии.

В частности, Северная Ирландия и Великобритания являются основным поставщиком муки, в случае возникновения таможенной границы, пекарни столкнутся с дефицитом сырья.

В Ирландии не хватает хладокомбинатов для хранения охлажденных и замороженных продуктов. Так же, аренда складских помещений в Англии, гораздо дешевле чем в Ирландии и этим пользуется большинство ретейлеров.

Представитель немецкой сети Лидл, заявил, что сеть только на 50% обеспечивает потребности за счет продуктов ирландского происхождения, остальное поставляется с соседнего острова.

Эйдан Флинн, считает, что единственным возможным решением во избежание кризиса, является немедленная организация дополнительных паромных переправ из Континентальной Европы в порты, Дублина, Росслер и Корка.

В начале этого года прямая паромная переправа начала действовать по маршруту Дублин –Шербур, однако, одновременно, сократилось количество рейсов из Франции в Росслер.

Налоговая служба Ирландии уведомила клиентов о возможных задержках с получением товаров из Великобритании в связи с таможенными процедурами.

В письме, разосланном Revenue Commissioners ирландским компаниям в июле 2019 года указывается, что фирмы, заказывающие товары из Британии, должны учитывать дополнительное время и расходы, связанные с таможенным оформлением товаров, в случае нерегулируемого BREXIT.

russianireland.com

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