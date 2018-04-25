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В СНГ в 2020 году может появиться аналог «Евровидения»

By OkrasOwn work, CC BY-SA 4.0, Link

Первый музыкальный фестиваль популярной музыки, в котором будут принимать участие страны СНГ, может состояться уже в 2020 году в Алматы. Об этом заявил композитор, народный артист России Игорь Крутой, сообщает ТАСС.

По словам Игоря Крутого, первый такой фестиваль может состояться уже в следующем году. «Пока говорить о проекте рано, но мысли такие есть, и, возможно, он состоится, — отметил музыкант. — Будет это в Алматы».

«Моя команда сейчас этим занимается — рассматриваем (проект) с режиссерами, постановочной группой, как сделать все оригинально, чтобы не было похоже на другие фестивали и конкурсы, существующие сейчас на территории СНГ, чтобы был свой путь», — добавил Игорь Крутой.

Композитор отметил, что предложения о создании такого фестиваля поступали к нему не раз.

belta.by
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