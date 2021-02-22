В Сочи прошла очередная встреча президентов России и Беларуси

Лукашенко в свою очередь заявил, что почти все «дорожные карты» взаимодействия России и Белоруссии готовы к подписанию. Он заметил, что финансовая помощь, которую Москва оказала Минску, была своевременной и важной. «Деньги на ветер не выброшены», — заявил он, добавив, что к лету надеется возобновить автомобильное сообщение двух стран через границу.

А к осени в стране появится собственная вакцина от коронавируса. Пока же Белоруссия активно закупает вакцину у РФ, а в марте начнется и производство этой вакцины в самой Белоруссии. «Самая эффективная вакцина — это российская. Это признано во все мире, как бы там кто-то ни троллил ее. Это самая эффективная вакцина», — сказал Лукашенко в начале встречи. В связи с этим президент РФ напомнил о необходимости объединять усилия по производству вакцин, в том числе и с Европой.



Кроме того, Александр Лукашенко и Владимир Путин обменяются мнениями по тематике международной повестки дня.