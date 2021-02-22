В Сочи прошла очередная встреча президентов России и Беларуси

В Сочи прошли переговоры президента России Владимира Путина и лидера Беларуси Александра Лукашенко. Об этом пишет РИА «Новости».
Так, Владимир Путин отметил, что сотрудничество двух стран востребовано на разных уровнях, в том числе на региональном. «Каждый год мы проводим встречи между руководителями региональных управленческих структур. Это очень важная работа, потому что на уровне регионального взаимодействия значительный объем наших отношений сложился, складывается: это и экономические связи, человеческие», — отметил Путин.
«Мы очень близкие люди, близкие народы: культура, язык, религия, история совместная. Причем не только основанная на героическом относительно недавнем прошлом Великой Отечественной войны, но и уходящая глубоко своими корнями в века. Нас это все объединяет», — сказал президент, добавив, что сотрудничество двух стран продолжается и сейчас.
Коснувшись вопросов сотрудничества с Беларусью, он отметил, что РФ по-прежнему остается самым крупным инвестором страны. «Россия остается самым крупным торгово-экономическим партнером Белоруссии — около 50%, свыше 4 миллиардов долларов проинвестировано российскими партнерами в белорусскую экономику», — сказал Путин.
Лукашенко в свою очередь заявил, что почти все «дорожные карты» взаимодействия России и Белоруссии готовы к подписанию. Он заметил, что финансовая помощь, которую Москва оказала Минску, была своевременной и важной. «Деньги на ветер не выброшены», — заявил он, добавив, что к лету надеется возобновить автомобильное сообщение двух стран через границу.
А к осени в стране появится собственная вакцина от коронавируса. Пока же Белоруссия активно закупает вакцину у РФ, а в марте начнется и производство этой вакцины в самой Белоруссии. «Самая эффективная вакцина — это российская. Это признано во все мире, как бы там кто-то ни троллил ее. Это самая эффективная вакцина», — сказал Лукашенко в начале встречи. В связи с этим президент РФ напомнил о необходимости объединять усилия по производству вакцин, в том числе и с Европой.
Кроме того, Александр Лукашенко и Владимир Путин обменяются мнениями по тематике международной повестки дня.