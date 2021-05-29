В Сочи прошла встреча Путина и Лукашенко

Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи продолжались 5 ч 15 мин. Такие данные приводит Telegram-канал «Пул Первого», сообщает БЕЛТА.
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Сочи 28 мая во второй половине дня после встречи в Минске с участниками заседания Совета глав правительств СНГ.
В начале встречи Александр Лукашенко и Владимир Путин традиционно обменялись заявлениями, поприветствовав друг друга, отметив рост сотрудничества Беларуси и России в различных сферах и выразив надежду на закрепление положительных трендов. Глава белорусского государства проинформировал своего коллегу о ситуации вокруг инцидента с самолетом Ryanair. Он выразил уверенность, что удастся преодолеть возникшие вызовы.
На каком-то этапе переговоров лидеры стран решили их продолжить за рабочим ужином. «Наши источники сообщают: рабочий ужин Лукашенко и Путина продолжается — в эти минуты президенты пьют чай. В общей сложности общение длится уже два с половиной часа…», — говорится в информации «Пула Первого», опубликованной в половине девятого вечера.
Выступая 26 мая в парламенте, глава белорусского государства обозначил переговорную повестку: в центре внимания — экономика, реализация совместных проектов в различных сферах, а также реагирование на внешнее давление и санкционную политику.
Со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера сообщалось, что Александр Лукашенко и Владимир Путин также намеревались обсудить дальнейшие шаги и работу правительств двух стран по развитию интеграции на площадке Союзного государства, сверить часы по наиболее актуальным вопросам на двустороннем треке сотрудничества, обменяться мнениями по международной тематике.belta.by