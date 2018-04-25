В социальных сетях распространяется ложная информация против ношения масок

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Социальные сети распространяют ложную информацию против ношения защитных масок, сообщило в четверг Министерство здравоохранения.

Наблюдающие за ситуацией аналитики Департамента стратегических коммуникаций ВС Литвы отмечают, что социальные сети Минздрава становятся мишенью ложной информации.

По их словам, обязательное ношение средств защиты лица, особенно масок, остается основной темой, искажение которой направлено ​​на усиление общественного недовольства и недовольства властью.

По словам минздрава и аналитиков, используя тему коронавируса, участились призывы не следовать указаниям властей носить маски, критикуются и оскорбляются представители власти.

Отмечается, что в разделах комментариев социальных сетей министерства здравоохранения и других государственных институций, используя тему коронавируса, все чаще призывают к несоблюдению требований правительства о ношении масок, критикуют и оскорбляют государственных чиновников и учреждения.

По данным министерства, такие фейковые пользователи, которые активно комментируют в сетях органов государственной власти, целенаправленно создаются для того, чтобы ввести общественность в заблуждение, формируя негативный образ действий, предпринимаемых властями в борьбе с коронавирусом.

Эти учетные записи, как правило, представляют собой имитацию профиля, в которых используются поддельные фотографии, вымышленные имена, а комментарии создаются запрограммированными роботами.

Поддельный профиль в социальных сетях можно определить, проверив активность пользователя, по заполненности информации на его странице, по дате регистрации в системе.

Следует отметить, что комментарии, написанные из таких фейковых аккаунтов, характеризуются орфографическими ошибками, нецензурными словами, формулировками с провокациями и оскорблениями.

Министерство призывает жителей проверять новости на официальных сайтах государственных учреждений, не выбирать социальные сети в качестве основного источника информации и не поддаваться на провокации.

Жителям предлагается тщательно выбирать информационные каналы и проверять противоречивую информацию как минимум из трех разных источников.

Информация ЛК по сообщению BNS