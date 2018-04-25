В «Содру» по предварительной записи

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas



Несмотря на то что с 17 июня в Литве карантин отменен, «Содра» по-прежнему будет принимать посетителей только по предварительной записи.

«Мы просим людей заранее регистрироваться, чтобы обеспечить безопасность и клиентов, и работников, а также эффективно использовать рабочее время. Кроме того, так клиенты экономят свое время, поскольку им не приходится ждать в очередях. Однако большая часть наших клиентов решает вопросы по интернету», – сказал представитель «Содры» Эвалдас Микутис.

Зарегистрироваться можно, заполнив форму на сайте «Содры» www.sodra.lt/registracija или по номеру 1883. Каждый клиент получит номер и точное время визита. Как и прежде, консультацию можно получить по номеру 1883.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ