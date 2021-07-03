В Соединенном Королевстве хотят остаться 250 тыс. литовцев

Статус проживания в Великобритании подтвержден уже как минимум 175 тыс. литовцев, которые законно провели в стране пять лет, и еще 50 тыс. граждан Литвы статус частичного проживания, то есть им придется регистрироваться два раза, когда они проживут в стране пять лет.

Р. Норкус сказал, что в целом британские ведомства уже рассмотрели 5,6 млн заявлений граждан ЕС о возможности остаться в стране, и не ожидали таких больших цифр.

Граждане ЕС, должны зарегистрировать проживание в СК до 1 июля, в противном случае, они потеряют права, предусмотренные в договоре СК и ЕС.