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В Соединенном Королевстве хотят остаться 250 тыс. литовцев

Фото pixabay.com

Заявления о просьбе остаться в Соединенном Королевстве (СК) после установленного «Брекзитом» срока с 1 июля, сообщил в воскресенье телеканал  LRT.

Посол Литвы в СК Ренатас Норкус сообщил, что эти данные получены до середин апреля, поэтому конечно число может еще вырасти. Между тем, по официальной статистике СК, в стране проживают лишь 150 тыс. граждан Литвы. 

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Статус проживания в Великобритании подтвержден уже как минимум 175 тыс. литовцев, которые законно провели в стране пять лет, и еще 50 тыс. граждан Литвы статус частичного проживания, то есть им придется регистрироваться два раза, когда они проживут в стране пять лет. 

Р. Норкус сказал, что в целом британские ведомства уже рассмотрели 5,6 млн заявлений граждан ЕС о возможности остаться в стране, и не ожидали таких больших цифр. 

Граждане ЕС, должны зарегистрировать проживание в СК до 1 июля, в противном случае, они потеряют права, предусмотренные в договоре СК и ЕС. 

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