В соглашении партий – новый вид вооруженных сил

Фото BNS/Паулюса Пяляцкиса

В новом соглашении партий Литвы по обороне намечается закрепить цель создать новый вид вооруженных сил – кибернетические войска, подготовиться к принятию в стране союзнической дивизии, а также фортифицировать «Сувалкский коридор».

Переговоры по проекту соглашения еще не завершены, есть разногласия по ряду важных моментов, но многие ключевые пункты уже утверждены.

«Конечно, о важности НАТО никаких дискуссий не возникает, однако в соглашении появилось очень важное положение о том, что мы должны быть готовы принять в ближайшее время 20 тысяч союзнических военных», – сообщил BNS руководитель рабочей группы по подготовке соглашения, председатель Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Сейма Лауринас Кащюнас.

По его словам, это должно быть достигнуто в течение двух-трех лет.

Литовские политики решили разработать новое соглашение партий по обороне после того, как в феврале Россия начала вторжение в Украину.

Л. Кащюнас утверждает, что до саммита НАТО в Мадриде Литва должна постараться использовать все возможности для принятия решения об увеличении постоянного присутствия союзников в Литве — от батальона до бригады.

«Сейчас шесть критических недель. Мы должны использовать окно возможностей в Литве, чтобы вырасти из батальона в бригаду, и сделать все, чтобы иметь возможность принять дивизию. Такая адаптированная модель передовой обороны, чтобы мы могли сражаться на линии. Вот главная модель новой оборонной архитектуры. Мы будем добиваться этого, все с этим согласны», – сказал он.

Политики также были едины во мнении, что новый документ должен включать план создания киберсил в 2024 году.

«Мы пришли к единому мнению, что с 2024 года кибервойска должны быть созданы как отдельный вид Вооруженных сил Литвы», – сказал глава КНБО.

По его словам, в документе в качестве приоритета предполагается указать гражданскую оборону и готовность к различным кризисам, намечается подчеркнуть исключительную роль Польши и Германии в обеспечении национальной безопасности Литвы.

«Мы видим, что бригада будет основана при сильном участии Германии. Особое внимание уделяется также более тесному сотрудничеству с Польшей», – говорит он.

Представители партий также согласились с необходимостью усиления охраны так называемого «Сувалкского коридора».

«Мы согласились, что по «Сувалкскому коридору» необходимы инженерно-фортификационные решения для создания контрмобильных мер, то есть чтобы затруднить въезд противнику, чтобы он столкнулся со многими препятствиями. Мы также должны принять некоторые решения на границе с Беларусью. Армия и Министерство обороны обязаны двигаться в этом направлении», — сказал Л. Кащюнас.

«Сувалкским коридором» называется участок литовско-польской границы шириной около 100 километров, который граничит с Калининградской областью на западе и Беларусью на востоке.

В случае войны его захват закроет для союзников НАТО путь по суше до стран Балтии, поэтому защита этой территории является частым вопросом на совещаниях по вопросам обороны.

В соглашении партии планируют обязаться разработать к 2023 году оборонный план, включающий в себя всю оборонную архитектуру.

Отдельно предполагается отметить подготовку к резистентной борьбе, а также укрепление Литовского союза стрелков.

«Мы также согласовали свое видение Литовского союза стрелков – создать сильную гражданскую организацию численностью 50 тысяч человек к 2030 году. Где люди могли бы внести свой вклад в защиту государства вооруженным, но, главное, невооруженным путем. Будет очень сильное участие общества. Соответственно, должно быть обеспечено финансирование», – отметил Л. Кащюнас.

Взгляды представителей партий больше всего расходятся по формулировкам включения в соглашение всеобщего призыва и финансирования обороны, сказал он.

По словам главы КНБО, две оппозиционные партии не согласны с всеобщим призывом на обязательную военную службу.

«Видимо, будем искать определенные формулировки. Допустим, исследование, проведенное Министерством обороны, показывает, что, если бы мы сделали всеобщий призыв, мы бы призвали 6,5 тысячи людей, так как многие из них не соответствуют требованиям по состоянию здоровья. Сейчас мы увеличиваем предельную численность призывников до 4,4 тысячи. Возможен такой компромисс – не указывать в соглашении всеобщий призыв, но в предельной численности приближаться к нему», – рассуждал парламентарий.

Говоря об увеличении финансирования обороны, собеседник сказал, что партии склонны согласиться на 3% валового внутреннего продукта (ВВП), но консерваторы предлагают добавить, что для этого могут потребоваться некоторые налоговые меры.

«Мы не будем печатать деньги, их нужно заработать, но оппозиция не хочет видеть такие вещи», – сказал глава комитета.

В этом году Сейм увеличил финансирование обороны почти на 300 миллионов евро, и оно превысило 2,5% ВВП.

В сентябре 2018 года парламентские партии, за исключением Социал-демократической партии Литвы, подписали соглашение о том, что в 2030 году финансирование обороны достигнет 2,5% ВВП. Документ также предусматривает решение в 2022 году о возможности введения всеобщей воинской повинности.

Новое соглашение между парламентскими партиями по обороне может быть подписано в мае.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ