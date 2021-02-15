В совете по правам человека ООН Литва осудила переворот в Мьянме

На созванном в пятницу заседании Совета по правам человека ООН Литва осудили военный переворот в Мьянме, сообщил литовский МИД.
«Литва строго осудила возникший военный переворот в Мьянме и незаконное задержание демократически избранных политических лидеров и гражданских активистов», – говорится в сообщении.
Вместе с другими странами Евросоюза и единомышленниками Литва призвала военное руководство Мьянмы отменить чрезвычайное положение, вернуть власть законному правительству.
А также освободить всех задержанных людей и всесторонне уважать и защищать права человека, основные свободы и принципы верховенства права.
«Мы обеспокоены ограничением потоков информации, включая отключения интернета, ограничения СМИ и запугивания журналистов», – цитируются в пресс-релизе МИД слова постоянного представителя Литвы в Женеве, посла Андрюса Криваса.
Кроме того, Литва призвала Мьянму всесторонне сотрудничать с экспертами по механизмам прав человека ООН, включая спецдокладчика по правам человека в Мьянме.
В пятницу специальная сессия Совета по правам человека ООН была созвана по инициативе ЕС и Соединенного Королевства, она была посвящена обсуждению прав человека во время кризиса в Мьянме.
Резолюция была принята консенсусом, от нее отмежевались Китай, Россия, Венесуэла, Боливия и Филиппины.
В Совет ООН по правам человека входят 47 стран, избранных на Генассамблее ООН.
США уже ввели санкции в отношении генералов, ответственных за переворот, ЕС также рассматривает возможность санкций.