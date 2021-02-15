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В совете по правам человека ООН Литва осудила переворот в Мьянме

Nuotrauka urm.lt

На созванном в пятницу заседании Совета по правам человека ООН Литва осудили военный переворот в Мьянме, сообщил литовский МИД. 

«Литва строго осудила возникший военный переворот в Мьянме и незаконное задержание демократически избранных политических лидеров и гражданских активистов», – говорится в сообщении.

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Вместе с другими странами Евросоюза и единомышленниками Литва призвала военное руководство Мьянмы отменить чрезвычайное положение, вернуть власть законному правительству. 

А также освободить всех задержанных людей и всесторонне уважать и защищать права человека, основные свободы и принципы верховенства права. 

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«Мы обеспокоены ограничением потоков информации, включая отключения интернета, ограничения СМИ и запугивания журналистов», – цитируются в пресс-релизе МИД слова постоянного представителя Литвы в Женеве, посла Андрюса Криваса. 

Кроме того, Литва призвала Мьянму всесторонне сотрудничать с экспертами по механизмам прав человека ООН, включая спецдокладчика по правам человека в Мьянме. 

В пятницу специальная сессия Совета по правам человека ООН была созвана по инициативе ЕС и Соединенного Королевства, она была посвящена обсуждению прав человека во время кризиса в Мьянме. 

Резолюция была принята консенсусом, от нее отмежевались Китай, Россия, Венесуэла, Боливия и Филиппины. 

В Совет ООН по правам человека входят 47 стран, избранных на Генассамблее ООН. 

США уже ввели санкции в отношении генералов, ответственных за переворот, ЕС также рассматривает возможность санкций. 

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