В совете по правам человека ООН Литва осудила переворот в Мьянме

«Мы обеспокоены ограничением потоков информации, включая отключения интернета, ограничения СМИ и запугивания журналистов», – цитируются в пресс-релизе МИД слова постоянного представителя Литвы в Женеве, посла Андрюса Криваса.

Кроме того, Литва призвала Мьянму всесторонне сотрудничать с экспертами по механизмам прав человека ООН, включая спецдокладчика по правам человека в Мьянме.

В пятницу специальная сессия Совета по правам человека ООН была созвана по инициативе ЕС и Соединенного Королевства, она была посвящена обсуждению прав человека во время кризиса в Мьянме.

Резолюция была принята консенсусом, от нее отмежевались Китай, Россия, Венесуэла, Боливия и Филиппины.

В Совет ООН по правам человека входят 47 стран, избранных на Генассамблее ООН.

США уже ввели санкции в отношении генералов, ответственных за переворот, ЕС также рассматривает возможность санкций.