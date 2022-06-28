В Советске сняли мемориальную доску литовскому писателю и философу Видунасу

Он прикрепил ссылку на статью о Давыдове из «Википедии» — представителе русской «гусарской поэзии» и командире партизанского движения во время Отечественной войны 1812 года.

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис в ответ на этот шаг сыронизировал, что «денацифицирован преследовавшийся нацистами наш знаменитый писатель, философ, гуманист».

«Таким действием Россия пытается поставить его в один ряд с «вооруженными» скульптурами Великой Отечественной войны. Барельеф снят с дома, в котором Видунас жил 11 лет», — написал он в своем аккаунте в Facebook.

Один из участников Литовского национального возрождения Видунас родился в 1868 году в Шилутском районе. Проживая в принадлежавшей тогда Германии литовской части Восточной Пруссии, он написал более 30 драматических произведений, читал лекции на тему народности по всей Литве.

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