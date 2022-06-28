В Советске Калининградской области России сняли мемориальную доску проживавшему здесь литовскому писателю, философу Вильхельмасу Сторосте-Видунасу, сообщило во вторник LRT.
«Товарищи попросили вместо видунаса — Давыдов Денис Васильевич», — написал на своей странице во «ВКонтакте» (орфография сохранена — ред.) глава городской администрации Советска Евгений Макаров и поделился записью процесса демонтажа.
Он прикрепил ссылку на статью о Давыдове из «Википедии» — представителе русской «гусарской поэзии» и командире партизанского движения во время Отечественной войны 1812 года.
Министр культуры Литвы Симонас Кайрис в ответ на этот шаг сыронизировал, что «денацифицирован преследовавшийся нацистами наш знаменитый писатель, философ, гуманист».
«Таким действием Россия пытается поставить его в один ряд с «вооруженными» скульптурами Великой Отечественной войны. Барельеф снят с дома, в котором Видунас жил 11 лет», — написал он в своем аккаунте в Facebook.
Один из участников Литовского национального возрождения Видунас родился в 1868 году в Шилутском районе. Проживая в принадлежавшей тогда Германии литовской части Восточной Пруссии, он написал более 30 драматических произведений, читал лекции на тему народности по всей Литве.
*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено
“В Советске сняли мемориальную доску литовскому писателю и философу Видунасу”
А нас-то за що?