В спикеры сейма выдвигается единственная кандидатура В. Чмилите-Нильсен

В пятницу на пост председателя сейма Литвы была выдвинута единственная кандидатура председателя Либерального движения Виктории Чмилите-Нильсен.
Ее представил либерал Эугениюс Гентвилас.
Кандидатуру В. Чмилите-Нельсена поддержали практические все члены нового правящего большинства – консерваторов, либералов и Партии свободы – в сейме весте с избранным по списку Партии труда Антанасом Гуогой.
Выступая с кандидатской речью, В. Чмилите-Нельсен акцентировала согласие, уважение друг к другу, важность дискуссий.
По ее словам, сейм должен участвовать во всех важнейших процессах в государстве и демонстрировать лидерство.
«Сейм не может отстраниться, или, как мы сейчас говорим самоизолироваться от важнейших вопросов государства, особенно связанных с коронавирусом», – сказала она.
В случае избрания главой парламента, В. Чмилите-Нельсен пообещала быть достижимой, не участвовать в закулисных интригах.
Спикер сейма избирается тайным голосованием обычным большинством голосов.