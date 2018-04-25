В спикеры сейма выдвигается единственная кандидатура В. Чмилите-Нильсен

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

В пятницу на пост председателя сейма Литвы была выдвинута единственная кандидатура председателя Либерального движения Виктории Чмилите-Нильсен.

Ее представил либерал Эугениюс Гентвилас.

Кандидатуру В. Чмилите-Нельсена поддержали практические все члены нового правящего большинства – консерваторов, либералов и Партии свободы – в сейме весте с избранным по списку Партии труда Антанасом Гуогой.

Выступая с кандидатской речью, В. Чмилите-Нельсен акцентировала согласие, уважение друг к другу, важность дискуссий.

По ее словам, сейм должен участвовать во всех важнейших процессах в государстве и демонстрировать лидерство.

«Сейм не может отстраниться, или, как мы сейчас говорим самоизолироваться от важнейших вопросов государства, особенно связанных с коронавирусом», – сказала она.

В случае избрания главой парламента, В. Чмилите-Нельсен пообещала быть достижимой, не участвовать в закулисных интригах.

Спикер сейма избирается тайным голосованием обычным большинством голосов.