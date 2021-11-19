В списке крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы – 26 литовских

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В рейтинге 500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы 2020 года, составленном Coface, являющейся одной из крупнейших в мире компаний по страхованию коммерческих кредитов и управлению рисками, число литовских компаний выросло, эстонских – не изменилось, а латвийских – сократилось.

Список литовских компаний увеличился с 22 до 26. Количество латвийских компаний уменьшилось с 8 до 6, и, согласно сообщению Coface, в список также вошли шесть эстонских компаний.

«Вес литовских компаний в рейтинге ТОП-500 стабильно растет. По сравнению с компаниями, работающими в других странах, конкурентоспосность нашего бизнеса растет. Стоит упомянуть компанию Thermo Fisher Scientific Baltics, которая не только успешно нашла новые бизнес-ниши во время пандемии, но и сумела увеличить свой годовой оборот в три раза», – отметил генеральный директор Coface Baltics Миндаугас Свентицкас.

Vilniaus prekyba по-прежнему занимает первое место среди литовских предприятий в новом рейтинге, поднявшись с 16 на 11 позицию в списке. Maxima Group также вошла в первую двадцатку в этом году, поднявшись с 28-го на 19-е место в рейтинге. Впервые появившаяся в рейтинге Thermo Fisher Scientific Baltics заняла 153-е место.

В прошлом году совокупная выручка 500 крупнейших компаний в регионе Центральной и Восточной Европы снизилась на 3,3% до 667 млрд евро. Более 54% по обороту в рейтинге TOP-500 приходятся на компании минерального, химического, нефтяного, фармацевтического секторов, на производителей пластмассы.