В списке пострадавших от коронавируса – 32 тыс. предприятий

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Госналоговая инспекция (ГНИ) Литвы обнародовала список 32 предприятий, непосредственно пострадавших от коронавируса, сообщает ГНИ.

По словам главы ГНИ Эдиты Янушене, они будут освобождены от уплаты пени, с них не будут взыскиваться налоги.

«Включённые в список предпринимателей с 16 мата до окончания срока действия экстремальной ситуации в стране будут освобождены от уплаты пени, с них не будут взыскиваться налоги, они смогут обратиться с просьбой о заключении в упрощённом порядке договора о беспроцентном налоговом кредите», – сказала для пресс-релиза Э. Янушене.

Представитель ГНИ Рута Асадаускайте сказала BNS, что «к этим налогоплательщикам будут применяться и аналогичные меры по облегчению уплаты взносов социального страхования».

Не вошедшие в список предприятия, которые сталкиваются с негативными последствиями, могут обратиться за помощью в ГНИ.