В списке затронутых вирусом территорий – Мальта, Словакия, Словения, исключен – Уэльс

С понедельника в список сильно затронутых коронавирусом стран включены Мальта, Словакия и Словения, а исключен Уэльс, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения Литвы.
Оно напоминает, что с учетом уровня заболеваемости и прочих показателей страны включены в зеленую, желтую, красную зоны.
В серую зону внесены государства, которые не предоставляют данные Европейскому центру превенции и контроля над болезнями, или в которых за 7 дней проводится 300 или менее тестов на 100 тыс. жителей.
Литва в данный момент находится в красной зоне, поэтому затронутыми странами считаются лишь государства и регионы, находящиеся в серой зоне.
В этом списке, крове вновь внесенных государств находятся Северная Ирландия, Шотландия, Лихтенштейн, Швейцария, а также все третьи страны.
После прибытия из этих затронутых стран необходима десятидневная изоляция или негативный тест на COVID-19, сделанный не раньше, чем за двое суток.
В Литву запрещен въезд иностранцев из третьих стран, но есть исключения, предусмотренные правительством.
Список затронутых стран оглашается каждую пятницу, а вступает в силу в понедельник.