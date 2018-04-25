В списке затронутых вирусом территорий – Мальта, Словакия, Словения, исключен – Уэльс

Литва в данный момент находится в красной зоне, поэтому затронутыми странами считаются лишь государства и регионы, находящиеся в серой зоне.

В этом списке, крове вновь внесенных государств находятся Северная Ирландия, Шотландия, Лихтенштейн, Швейцария, а также все третьи страны.

После прибытия из этих затронутых стран необходима десятидневная изоляция или негативный тест на COVID-19, сделанный не раньше, чем за двое суток.

В Литву запрещен въезд иностранцев из третьих стран, но есть исключения, предусмотренные правительством.

Список затронутых стран оглашается каждую пятницу, а вступает в силу в понедельник.