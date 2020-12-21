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В список пораженных стран внесли Англию и Уэльс

Фото ltou.lt

Минздрав призывает обратить внимание, проживающих за границей и планирующих приехать в Литву на этой неделе. Обновлен список пораженных стран, в нем оказались Англия, Уэльс и Словения, сообщает Минздрав Литвы. С 21 декабря приезжие из этих стран должны провести 10 дней в карантине или сдать тест на коронавирус (COVID-19).

В списке пораженных стран остаются Лихтенштейн и Швейцария, но из списка вычеркнули Северную Ирландию и Польшу.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию страны делят на 4 зоны: зеленую, желтую, красную или серую. Поскольку Литва находится в красной зоне, пораженными у нас считаются только страны из серой зоны.

В серую зону входят страны, которые не предоставляют данные Европейскому центру профилактики и контроля заболеваний или в которых за последние 7 дней проводится 300 и меньше тестов на коронавирус на 100 000 жителей.

Кроме того, в эту зону всходят все третьи страны. Лица, приезжающие из стран серой зоны, должны провести 10 дней в изоляции или должны предъявить отрицательный результат теста, сделанного не позже чем за 48 часов до прибытия. Этот тест можно сдать и в Литве, тогда изолироваться придется до получения его результата.

Прибывшие из третьих стран должны изолироваться или сдавать тест в Литве. Но даже если тест будет отрицательным, им рекомендуют провести в изоляции 10 дней или ограничить число контактов, не посещать места массового скопления людей. Лица, путешествующие через пораженные страны воздушным транспортом, не покидавшие транзитную зону аэропорта, не считаются контактировавшими.

Минздрав Литвы отмечает, что пассажиры международных маршрутов всех видов транспорта обязаны зарегистрироваться в Национальном центре общественного здравоохранения (НЦОЗ) на сайте (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form) и перед посадкой предъявить полученный код (QR), приехавшие на своем транспорте должны не позже чем в течение 12 часов зарегистрироваться в НЦОЗ (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form).

Список затронутых коронавирусом стран публикуется каждую пятницу, вступает в силу в понедельник и действителен в течение недели.

Подготовлено по сообщению Минздрава ЛР

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