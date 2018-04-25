В споре кабмина и журналистов суд просит доказательств, можно ли восстановить аудиозапись

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Рассматривающий спорт журналистов и правительства Литвы об аудиозаписи совещания кабмина Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) призвал стороны спора предоставить доказательства, реальна ли возможность восстановления уничтоженной записи.

Коллегия трех судей постановила возобновить рассмотрение дела по существу в апелляционном порядке и отложить рассмотрение дела.

Суд констатировал, что журналисты до сих пор «не предоставили никаких доказательств, что существует реальная возможность восстановить аудиозапись», которую они хотят получить от правительства.

«Существует фактическое и юридическое основание предложить заявителям, ответчику и третьему заинтересованному лицу представить дополнительные доказательства, связанные с реальной возможностью ответчика восстановить аудиозапись совещания и предоставить заявителям», — говорится в определении суда.

Как отмечает суд, хотя канцелярия правительства и утверждала, что восстановить запись невозможно, однако «точно и четко не указала, есть ли реальная возможность восстановить аудиозапись совещания, а если такая возможность есть — то какими будут затраты труда и времени на выполнение этого».

Журналисты обратились в суд, когда правительство отказалось предоставить аудиозапись совещания, состоявшегосчя в январе 2018 года, на котором рассматривался вопрос о возможности для журналистов безвозмездно пользоваться данными реестров.

Суд первой инстанции отклонил жалобу журналистов, они подали жалобу в апелляционном порядке.

Предоставить дополнительные доказательства суд просит стороны до 8 июля.