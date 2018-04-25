В Средиземном море и Атлантике задержали почти 200 нелегалов

Сотрудники береговой охраны ВМС Марокко задержали в Средиземном море и Атлантическом океане 186 нелегальных мигрантов. Об этом накануне сообщило Синьхуа.

Указано, что береговая охрана во вторник и в среду во время патрулирования в Средиземном море и Атлантическом океане перехватила несколько резиновых лодок. Всего военными было задержано 186 нелегальных мигрантов из стран к югу от Сахары. К настоящему моменту они доставлены в порт на севере Марокко.

Также береговая охрана Марокко в среду во время патрулирования в Средиземном море перехватила несколько лодок, арестовала пять подозреваемых и конфисковала около одной тонны марихуаны.

Между Марокко и Испанией проходит Гибралтарский пролив. Если плыть на пароме, то его можно преодолеть примерно за 40 минут. Поэтому Марокко является одной из главных транзитных стран для нелегальных мигрантов, пытающихся перебраться в Европу.

Напомним, месяц назад по меньшей мере 45 беженцев погибли в Средиземном море у берегов Ливии. Эта авария стала самой смертоносной в этом году. Еще 37 человек удалось спасти.